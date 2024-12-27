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Antalya'da Falezlerden Düşen Araç ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Antalya'da Falezlerden Düşen Araç ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Antalya'da önceki gün falezlerden suya düşen 34 CHK 531 plakalı aracın güvenlik kamerası kayıtları yayınlandı. İki gün süren arama çalışmalarının ardından aracın sahibi Engin Ş.'ye ulaşıldı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı görüntüler, aracın hareket etmeden önce daire çizerek ilerlediğini ve ardından hızlı bir şekilde suya düştüğünü gösteriyor.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da önceki gün akşam saatlerinde falezlerden düşen ve iki günlük arama çalışmasının ardından bugün bulunarak denizden çıkartılan araca ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde bulunan Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada bir kişinin aracı ile birlikte denize düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirmişti. İhbarın ardından bölgede başlayan arama çalışmalarının ilk olarak 34 CHK 531 plakalı araca ait tampon ve araç plakasına ulaşılırken yapılan plaka sorgusunda aracın Engin Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Bugün ise günün ilk ışıkları ile başlayan arama çalışmalarında Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıçları tarafından aracın yeri tespit edilirken aracı bulunduğu yerden çıkartılmıştı.

Tekne üzerinde bulunan özel vinç yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarılırken, araç içerisinde Engin Ş.'ye ait araç içerisinde herhangi bir ize rastlanmaması üzerine itfaiye ekipleri de halat yardımıyla falezlerden sarkarak kayalıklarda arama yaptı. Antalya Yatlimanı'nda bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne getirilen otomobilde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından inceleme yapılırken, ikiye bölünen ve hurda halinde olan araç içerisinde bulunan deliller büyük bir itinayla toplanmıştı.

Güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Öte yandan olayın yaşandığı 25 Aralık gününe ait olay yeri güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın bölgeye geldikten sonra bir süre beklediği, ardından hareket ederek daire çizdiği ve aracın falezlere dönerek hızlı bir şekilde boşluktan düştüğü görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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