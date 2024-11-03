Antalya'da Falezlerden Atlama Tehdidi: Polis Uzun Süre Uğraştı

Antalya'da 40 metrelik falezlerin kenarında tehlikeli hareketlerde bulunan şahıs, yürekleri ağza getirdi. Şahıs, polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle görüşmek istediğini belirten bir kişi yaklaşık 40 metrelik falezlerin kenarına gelerek tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, isminin Abdullah olduğu öğrenilen şahsı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Ekiplerden ilk olarak sigara isteyen şahıs, ardından alkol talebinde bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik uğraşının ardından şahıs bulunduğu yerden uzaklaşırken, kıyafetlerini giymesi için bir polis memuru gence yardımcı oldu. Ekiplerin gözetiminde tehlikeli bölgeden uzaklaştırılan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA