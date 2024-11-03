Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Falezlerden Atlama Tehdidi: Polis Uzun Süre Uğraştı

Antalya'da Falezlerden Atlama Tehdidi: Polis Uzun Süre Uğraştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 40 metrelik falezlerin kenarında tehlikeli hareketler yapan Abdullah isimli şahıs, polis ekiplerinin uzun çabaları sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Antalya'da 40 metrelik falezlerin kenarında tehlikeli hareketlerde bulunan şahıs, yürekleri ağza getirdi. Şahıs, polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle görüşmek istediğini belirten bir kişi yaklaşık 40 metrelik falezlerin kenarına gelerek tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, isminin Abdullah olduğu öğrenilen şahsı eyleminden vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Ekiplerden ilk olarak sigara isteyen şahıs, ardından alkol talebinde bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik uğraşının ardından şahıs bulunduğu yerden uzaklaşırken, kıyafetlerini giymesi için bir polis memuru gence yardımcı oldu. Ekiplerin gözetiminde tehlikeli bölgeden uzaklaştırılan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yavaş'ın, 'Yörüngesini şaşıran ben değilim' çıkışına Özel'den net yanıt

Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" sözlerine Özel'den net yanıt

 İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

 Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Dev maçta zafer Fenerbahçe'nin
Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP, Ahmet Özer'le ilgili sözlerini affetmedi! Partiden ihraç ediliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 4 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 4 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangi ilde Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü bulunmaktadır? Bursa'da opera var mı, Bursa'da opera var mı, Samsun'da, Çanakkale'de, Edirne'de opera var mı Yusuf Güney uzayda yemek yedi mi? Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir? Topa vurduktan sonra faul olur mu, top ayaktan çıktıktan sonra penaltı olur mu? Mourinho ceza alacak mı, PFDK'ya sevk olacak mı? Malatya deprem mi oldu? İrem Çiçek kimdir? İrem Çiçek olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.