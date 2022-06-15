Antalya'da falezlerde nefes kesen kedi kurtarma operasyonu - Haberler

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Antalya'da falezlerde nefes kesen kedi kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da falezlerde nefes kesen kedi kurtarma operasyonu

Antalya'da falezlerde mahsur kalan kedi, deniz polisi ve itfaiyenin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Antalya'da falezlerde mahsur kalan Kedi, deniz polisi ve itfaiyenin ortak operasyonuyla kurtarıldı. Güvenliği için çuvala konulup bota alınan Kedi, deniz yolculuğunun ardından karaya ulaştığında ise şaşkın gözlerle etrafa bakındı.

Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerin kayalık kısmından kedi sesi duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 25 metrelik falezlerin denize yakın kısmındaki kayalık alanda mahsur kalan kedi için ekipler operasyon hazırlığı yaptı. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla alana inip, kediyi kurtararak bir çuvala koydu. Deniz polisine teslim edilen kedi, botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Çuvaldan çıkınca kısa süreli şaşkın gözlerle etrafa bakınan kedi, ardından bölgeden uzaklaştı. Ekiplerin nefes kesen kurtarma operasyonu vatandaşların takdirini kazandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Muratpaşa Antalya kedi 3. Sayfa Haberler

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