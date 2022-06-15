Falezlerde nefes kesen kedi kurtarma operasyonu

Falezlerde mahsur kalan kedi, itfaiye ve deniz polisinin ortak operasyonuyla kurtarıldı

Kayalıklardan kurtarılıp çuvala konulan kedi, deniz yolculuğunun ardından ulaştığı karada çuvaldan çıkınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı

ANTALYA - Antalya'da falezlerdeki kayalık alanda mahsur kalan kedi, deniz polisi ve itfaiyenin ortak operasyonuyla kurtarıldı. Güvenliği için çuvala konulup bota alınan kedi, deniz yolculuğunun ardından karaya ulaştığında ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'ndaki falezlerin kayalık kısımda kedi sesi duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 25 metrelik falezlerin denize yakın kısmındaki kayalık alanda mahsur kalan kedi için ekipler operasyon hazırlığı yaptı. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla alana inip kediyi kurtararak bir çuvala koydu. Deniz polisi ekiplerine teslim edilen kedi, botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirilerek karaya bırakıldı. Çuvaldan çıkınca kendini karada gören kedi kısa süreli şaşkınlık yaşadı, ardından bölgeden uzaklaştı.

Ekiplerin kurtarma operasyonu, vatandaşların takdirini kazandı.