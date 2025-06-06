Antalya'da Falezlerde Mahsur Kalan Üç Turist Kurtarıldı

Antalya'da Falezlerde Mahsur Kalan Üç Turist Kurtarıldı
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Antalya'nın falezlerinde yaklaşık 10 metre yükseklikte mahsur kalan 1'i kadın 3 Arnavut uyruklu turist, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Antalya'da falezlerde yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalık alanda mahsur kalan 1'i kadın 3 Arnavut uyruklu turist kurtarıldı.

Olay, saat 16.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, falezlerden deniz kenarına inen Arnavutluk 1'i kadın 3 Arnavutluk vatandaşı, yukarı çıkmakta zorlanınca mahsur kaldı. Yardım talep edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen deniz polisi ekipleri, bölgenin kayalık olması sebebiyle turistlere yaklaşamayınca, itfaiye ve AFAD ekipleri halat yardımıyla turistleri kurtardı.

Bölgeden ayrılan turistlerden biri kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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