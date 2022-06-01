Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Antalya'da falezlerde çıkan yangın paniğe neden oldu

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin bulunduğu Karaalioğlan Parkı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin bulunduğu Karaalioğlan Parkı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kuru otların ve kargıların küle döndüğü yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçeside bulunan Karaalioğlan Parkı'nda falezlerde çıktı. Falezlerde bulunan parkın içerisindeki çalılık alandan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın dolayısı ile kuru çalılıkların tutuşması sonucu alevler kısa sürede yayıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında falezler içerisinde bulunan otlar ve kargılar küle döndü. Öte yandan son günlerde falezlerde sık sık yangın çıkması dikkat çekti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Muratpaşa Antalya Yangın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title