Antalya'da Falez-2 Parkında Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Sabah saatlerinde Falez-2 parkında gezintiye çıkan ve sahile inmek isteyen bir kişi kayalık alandan düşerek yaralandı.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez-2 parkında meydana geldi. Yürüyüşe çıkan ve kayalık alandan sahile inmeye çalışan 2 kişiden Sevilya A. (28) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yanında bulunan arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber vermesi üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede botla bölgeye gelen polis ekipleri, bel ve kalça kısmından yaralanarak kalk Sevilya A.'yı bota taşıyarak Yatlimanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA