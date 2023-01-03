Antalya'da evleri tehdit eden sazlık yangını 3. Sayfa Haberleri Antalya'da evlere yakın kısımda sazlık yangını çıktı. Antalya'da evlere yakın kısımda sazlık yangını çıktı. Bölgede itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yamansaz Gölü bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgenin kuru ve sazlık olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle ilerleyip yakın kısımdaki evleri tehdit eden yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor. Söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek veriyor. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muratpaşa İtfaiye Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antalya'da evleri tehdit eden sazlık yangını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.