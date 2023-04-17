Antalya'da evdeki yangında dumandan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evde çıkan yangında yatağa bağımlı yaşayan 57 yaşındaki şahıs, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sülekler Mahallesi'nde Adnan Özdemir'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında evde ablası Fatma Özdemir ile birlikte yaşayan 43 yıldır yatağa bağımlı olan Adnan Özdemir (57), çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, Özdemir'in cenazesi ekiplerin incelenmesinin ardından otopsi için Antalya'ya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA