Antalya'da ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 katlı apartmanın üst katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir binanın 4. katındaki evde akşam saatlerinde meydana geldi. Evin mutfak kısmında çıktığı öğrenilen ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle bölgeye ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyümeden söndürülen yangın sonrası evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA