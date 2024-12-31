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Antalya'da Eski Eşini Yakan Şahıs Polise Teslim Oldu

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Antalya'da boşandığı eşinin üzerine yanıcı madde dökerek yakan bir şahıs olayın ardından polise teslim oldu. Eşinin alevler içinde kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da bir şahıs 20 gün önce boşandığı eşini üzerine yanıcı madde dökerek yaktı. Alevleri çevredeki esnaflar yangın tüpüyle söndürürken, yaralanan genç kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah 08.20 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 Aralık tarihinde eşinenden boşanan Pınar Zorlu (36), çalıştığı işyerine giderken motosiklet ile arkasından gelen eski eşi Gürhan Ü. (43) ile tartışmaya başladı. Bir süre eski eşi ile tartışan Pınar, yürümeye devam etti. Bu sırada motosiklet ile arkasından gelen eski eşi genç kadını kovalamaya başladı. Yol üzerinde ki bir binanın arka tarafında sıkıştırdığı eski eşinin üzerine yanıcı bir madde döken şahıs, daha sonra yanında bulunan çakmak ile genç kadını ateşe verdi.

Eski eşinin üzerine benzin dökerek yaktı

Alevler içinde kalan ve yardım çığlıkları atan genç kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yangın tüpü ile kadının yardımına koşan bir esnafın müdahale ettiği genç kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gürhan Ü. ise olay yerinden kaçtı. Gürhan Ü.'nün bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Gürhan Ü.'nün ilk ifadesinde kısa sürede önce eşinden boşandıklarını ve daha sonrasında eşinin kendisine karşı tavırlarının değiştiğini, tartışma esnasında benzin istasyonundan aldığı benzini eşinin üzerine dökerek eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Esnaf yangın tüpü ile müdahale etti

Eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan genç kadına yangın tüpü ile müdahale eden Mesut Avgın panik ve korku dolu o anları anlattı. İşyerinde kolileri düzenlerken bir çığılık ve bağırma sesi duyduğunu belirten Avgın, "Sesin geldiği yöne baktığımda adam kadının üzerine bir şey dökmüş, çakmağı çakması ile birlikte bir alev topu gördüm. Yangın tüpünü alarak koşarak gittim. Alevler bayağı bir yüksekti. Üzerine bir şey dökmüş ama ne olduğunu bilmiyorum. Müdahale ettim ama, inşallah kadının sağlığı iyidir. Kadının yüzünü zaten unutamıyorum, psikolojim bozuldu. Ambulansı falan aradık. Allah kimseye yaşatmasın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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