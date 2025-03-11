Antalya'da Eşinin Katlettiği Hemşire Sevcan Demir Sakman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'da iki ay önce evlendiği ve düğün hazırlıkları yaptığı eşi tarafından öldürülen 26 yaşındaki hemşire Sevcan Demir Sakman memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi. Genç hemşirenin cenazesinde yakınları zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz gün, Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir evde özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman (26), Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman (26) tarafından satırla katledilerek öldürülmüştü. Genç hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi. Genç kadın, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan cemevinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının annesi ve yakınları cenazede zor anlar yaşadı. Cenaze, kılınan namazın ardından Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.

Kızının mezarı başında ağlayan gözü yaşlı anne Havva Ünay, "Yetişin ben nasıl dayanacağım, Allah'ım ben nasıl dayanacağım" dedi. - HATAY