Antalya'da eş zamanlı tefeci operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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Antalya'da eş zamanlı tefeci operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da eş zamanlı tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesi ve İstanbul'da 'tefecilik' yaptığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesi ve İstanbul'da 'tefecilik' yaptığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemer ilçesi ve İstanbul'da haksız kazanç sağlamak maksadıyla ileri bir tarihte faizli şekilde geri ödenmek üzere para verme ve ileri tarihli bir senedi veya çeki vadesinden önce belli bir iskonto uygulayarak kırdırma yöntemiyle tefecilik suçunun işlendiği tespit edildi. Bunun üzerine 6 şüpheliye yönelik Kemer ilçesinde 3, Kumluca ilçesinde 1 ve Döşemealtı ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 adreste 7 Nisan Perşembe günü saat 07.00'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 19 adet tapu, 14 adet senet, 7 adet ajanda, 1 adet banka hareket dökümü, 279 adet çek fotokopileri ele geçirildi. 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam edildiği öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, Hisarcık, Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Haberler

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