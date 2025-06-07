Antalya'da Eş Zamanlı Operasyonda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Antalya'da 28 adrese eş zamanlı düzenlenen "Şafak-07 Huzur-3" operasyonunda 7 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, yüzlerce fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde 28 ayrı adrese eş zamanlı olarak "Şafak-07 Huzur-3" operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalarda 7 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet kartuş, 100 adet fişek ile 9 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - ANTALYA