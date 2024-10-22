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Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 39 Kişi Yakalandı

Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 39 Kişi Yakalandı
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Antalya'da 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda 39 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da 4 ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda 39 kişi yakalandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan suçun önlenmesine yönelik çalışmalarda, Kepez ilçesinde 27, Muratpaşa ilçesinde 8, Aksu ilçesinde 3 ve Serik ilçesinde 1 olmak üzere toplam 39 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 157 fişek, 40 kartuş, 2 bıçak, 22 kök kenevir ve 350 gram uyuşturucu ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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