Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 236 Kişi Yakalandı
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan 236 kişiyi yapılan üç ayrı operasyonda yakalayarak adli makamlara sevk etti. Operasyonlarda kasten öldürme, cinsel saldırı ve terör örgütü üyeliği gibi suçlardan arananlar da yer aldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen üç ayrı operasyonda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık, yağma ve terör örgütü üyeliği" suçlarından arananların da bulunduğu 236 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı üç ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel saldırı, kasten yaralama, silahla tehdit, taksirle ölüme neden olma, zimmet, şantaj, silahlı terör örgütüne üye olma, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, 5607 sayılı Kanuna muhalefet, uyuşturucu madde ticareti yapma, bulundurma ve kullanma" suçlarından arananların da bulunduğu 236 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında 20 yılın üzerinde hapis cezası bulunan 2, 10 ila 20 yıl arası hapis cezası bulunan 1, 5 ila 10 yıl arası 6, 2 ila 5 yıl arası 12 ve 2 yılın altında kesinleşmiş cezası olan 75 kişinin yer aldığı bildirildi.

Toplamda 96 kişi kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle, 140 kişi ise ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emri kapsamında adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

