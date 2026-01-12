Haberler

Antalya'da 20 ayrı adrese 150 personelle eş zamanlı operasyon

Antalya'da 20 ayrı adrese 150 personelle eş zamanlı operasyon
Güncelleme:
Antalya'nın Kepez ilçesinde 40 ekip ve 150 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Antalya'da polis ekipleri tarafından Kepez ilçesinde 20 ayrı adrese 40 ekip 150 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kepez ilçesinde 20 ayrı adrese yönelik 40 ekip, 150 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 166 adet tabanca fişeği, 43 adet tüfek kartuşu, 505 adet sentetik uyuşturucu hap, 37 gram taş kokain ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - ANTALYA

