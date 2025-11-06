Haberler

Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 16 Gözaltı, Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda polis ekipleri, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve kesici aletler ele geçirirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün Kadriye bölgesinde suça karıştıkları, silah ve uyuşturucu bulundurdukları değerlendirilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 172 adet fişek ve 35 adet dolu kartuş, 23,8 gram esrar, 16 parça halinde 340 kullanımlık A4 uyuşturucu maddesi, 50 adet Suboxone, 24 adet Lyrica ve 1 adet Gerica hap, 1 adet kılıç, 5 adet Rambo bıçağı, 1 adet av tüfeği namlusu ve 1 adet kelepçe ele geçirildi. Polis ekipleri, toplam 17 adreste yürüttükleri operasyon sonucunda 16 şüpheli şahsı yakaladı. Olayla ilgili soruşturma Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor. - ANTALYA

500

