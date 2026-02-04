Haberler

Konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına yönelik eş zamanlı denetim

Konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına yönelik eş zamanlı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına yönelik denetimlerde kayıtsız işletmelere ve usulsüz işlemlere karşı cezai işlem uyguladı. Toplamda 792 konaklama tesisi ve 51 araç kiralama firması denetlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde konaklama tesisleri ile araç kiralama firmalarına yönelik son iki haftada yapılan eş zamanlı denetimlerde çok sayıda işletme ve şahsa cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk oluşturan unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi amacıyla 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında il genelinde faaliyet gösteren konaklama tesislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Son iki haftada 93 ekip ve 239 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı denetimlerde 792 konaklama tesisi, 67 kayıtsız günübirlik konaklama yeri ile 51 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimlerde Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) kaydı olmaksızın araç kiralamak ve sözleşme kayıtlarını usulüne uygun tutmamak nedeniyle 2 araç kiralama firmasına, anlık veri göndermediği tespit edilen 8 işletmeye, çalışan bildirimi yapmayan 3 işletmeye ve kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 15 şahsa cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu! Doktorlar hastayı bir an bırakmadı

3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama