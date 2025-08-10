Antalya'da Engelli Birey Yolun Karşısına Geçerken Hayatını Kaybetti

Antalya'da Engelli Birey Yolun Karşısına Geçerken Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde engelli Tunay Çetiner, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesi'nde yaşayan engelli Tunay Çetiner, Gebiz Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza D 400 karayolu, Gebiz Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Tunay Çetiner'e, seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Çetiner, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Diyanet'ten programda kullanılan 'Allah baba' ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı

Diyanet TV canlı yayınında kullanılan ifade sonrası işlem başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.