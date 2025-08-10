Antalya'da Engelli Birey Yolun Karşısına Geçerken Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gökçepınar Mahallesi'nde yaşayan engelli Tunay Çetiner, Gebiz Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza D 400 karayolu, Gebiz Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Tunay Çetiner'e, seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Çetiner, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA