Antalya'da Emniyet Şeridinde Yaya Kazası

Antalya'da Emniyet Şeridinde Yaya Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Yaralı kadına ilk müdahale ambulans sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet şeridinde yolun karşısına geçen yaya böyle çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi, D-400 Karayolu üzerindeki Tekandız Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi, kazanın meydana geldiği kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu üzerinde, Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Ahmet E. A.'nın kullandığı 07 BBJ 564 plakalı Volkswagen marka otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer N.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Hacer N.'ye, ilk müdahaleyi tesadüfen orada kırmızı ışıkta bekleyen ambulanstaki görevli sağlıkçılar yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın, aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntülerde, ambulans ve diğer araçların kırmızı ışıkta bekledikleri, ışığın sarıdan yeşile dönmesiyle birlikte hareket etmeye hazırlandıkları sırada, arkadan gelen otomobilin emniyet şeridinden geçerek ışıkta bekleyen araçların önüne geçtiği ve bu sırada yaya Hacer N.'ye çarptığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Galatasaray'dan Muslera için duygusal mesaj

Galatasaray'dan Muslera için duygusal mesaj
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Efsane geri dönüyor! Behzat Ç.'nin yeni sezonu için tarih verildi!

Behzat Ç.'nin yeni sezonu için tarih verildi
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.