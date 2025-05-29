Antalya'da Emniyet Şeridinde Yaya Kazası

Emniyet şeridinde yolun karşısına geçen yaya böyle çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi, D-400 Karayolu üzerindeki Tekandız Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi, kazanın meydana geldiği kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen ambulansta bulunan sağlık görevlileri yaptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu üzerinde, Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Ahmet E. A.'nın kullandığı 07 BBJ 564 plakalı Volkswagen marka otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer N.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Hacer N.'ye, ilk müdahaleyi tesadüfen orada kırmızı ışıkta bekleyen ambulanstaki görevli sağlıkçılar yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın, aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntülerde, ambulans ve diğer araçların kırmızı ışıkta bekledikleri, ışığın sarıdan yeşile dönmesiyle birlikte hareket etmeye hazırlandıkları sırada, arkadan gelen otomobilin emniyet şeridinden geçerek ışıkta bekleyen araçların önüne geçtiği ve bu sırada yaya Hacer N.'ye çarptığı görüldü.