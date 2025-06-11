Antalya'da Emniyet Şeridinde Kaza: 5 Yaralı

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Antalya'da emniyet şeridinden ilerleyen bir otomobilin, akaryakıt istasyonundan yola çıkmak için bekleyen araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazaya, sürücülerin ve araçların durumu güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralılar, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Emniyet şeridinde ilerleyen otomobil kazaya neden oldu: 5 yaralı

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'da emniyet şeridinden ilerleyen otomobil akaryakıt istasyonundan yola çıkmak için bekleyen araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan ve otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden gelen Muhteşem M.'nin kullandığı 20 AUL 15 plakalı Peugeot marka otomobil, Ilıca Mahallesinde akaryakıt istasyonundan D-400 Karayoluna çıkmak için bekleyen Yusuf A.'nın kullandığı07 CAE 022 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören istasyon çalışanları ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve 20 AUL 15 plakalı Peugeot marka otomobilin emniyet şeridinden geldiği görülen kazada yaralanan 20 AUL 15 plakalı otomobil sürücüsü Muhteşem M. ile araçta yolcu olarak bulunan Azerbaycan Uyruklu Samaya N., 07 CAE 022 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf A., araçta yolcu olarak bulunan Zehra A. A. ve 3 yaşındaki Yiğitcan A. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tamamının hastanelerde yapılan tedavilerinin ardından hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılması üzerine taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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