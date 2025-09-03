Haberler

Antalya'da Emniyet Operasyonları: 3 Bin 312 Kişi Yakalandı

Antalya'da Emniyet Operasyonları: 3 Bin 312 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada yaptıkları denetimlerde 582 bin 480 şahsı sorguladı. 3 bin 312 kişi yakalanırken, 392 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, kaçakçılık ve diğer suçlara dair birçok operasyon gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde son iki haftada gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde 582 bin 480 şahıs sorgulandı. Bu kapsamda 691'i aranan şahıs olmak üzere 3 bin 312 kişi yakalandı, adli makamlara sevk edilen 392 şüpheli tutuklandı.

Emniyet birimlerince "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Yağma ve Hırsızlık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik denetim ve uygulamalar sürüyor. Ekipler bu kapsamda son 2 haftada 582 bin 480 şahsı sorguladı. Denetimlerde 691'i aranan şahıs olmak üzere 3 bin 312 kişi yakalandı, adli makamlara sevk edilen 392 şüpheli tutuklandı.

Denetimlerde 101 bin 82 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli veya yakalamalı 54 araç ele geçirildi.

Ayrıca 316 geçici konaklama yeri ile 196 kiralık araç firması kontrol edildi, 6 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 7 olayda 30 kişi hakkında işlem yapıldı. "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde ise 609 kişiye idari para cezası kesildi.

Yapılan operasyonlarda 112 ateşli silah, bin 896 fişek ve tüfek kartuşu ile 7 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Kriz büyüyor! CHP yetkilileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP yetkilileri "Binaya sokmayız" dedi, Tekin'den karşı atak geldi
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.