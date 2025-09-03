Antalya'da Emniyet Operasyonları: 3 Bin 312 Kişi Yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde son iki haftada gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde 582 bin 480 şahıs sorgulandı. Bu kapsamda 691'i aranan şahıs olmak üzere 3 bin 312 kişi yakalandı, adli makamlara sevk edilen 392 şüpheli tutuklandı.

Emniyet birimlerince "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Yağma ve Hırsızlık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik denetim ve uygulamalar sürüyor. Ekipler bu kapsamda son 2 haftada 582 bin 480 şahsı sorguladı. Denetimlerde 691'i aranan şahıs olmak üzere 3 bin 312 kişi yakalandı, adli makamlara sevk edilen 392 şüpheli tutuklandı.

Denetimlerde 101 bin 82 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli veya yakalamalı 54 araç ele geçirildi.

Ayrıca 316 geçici konaklama yeri ile 196 kiralık araç firması kontrol edildi, 6 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 7 olayda 30 kişi hakkında işlem yapıldı. "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde ise 609 kişiye idari para cezası kesildi.

Yapılan operasyonlarda 112 ateşli silah, bin 896 fişek ve tüfek kartuşu ile 7 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA