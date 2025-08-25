Antalya'da Emniyet Denetimlerinde 3 Bin 204 Şahıs Yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 2 haftada gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde, 610 bin şahıs sorgulandı, aralarında 747 aranan kişinin de bulunduğu 3 bin 204 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen 385 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince son 2 haftada yapılan uygulama ve denetimlerde; kasten öldürme, kasten yaralama, cinsel suçlar, yağma ve hırsızlık başta olmak üzere meydana gelen asayiş olaylarına yönelik çalışmalarda 610 bin 609 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. Bu kapsamda, 747'si aranan şahıs olmak üzere toplam 3 bin 204 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 385 kişi tutuklandı.

Denetimlerde 98 bin 881 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli ya da yakalamalı olduğu belirlenen 70 araç ele geçirildi. Ayrıca 681 geçici konaklama yeri ve 119 kiralık araç firması kontrol edilerek 32 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 14 adli olayda 61 kişiye işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında da 573 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çalışmalar neticesinde 63 ateşli silah, 478 fişek ve tüfek kartuşu, 4 kesici alet ile 7 gümüş sikke ele geçirildi. - ANTALYA