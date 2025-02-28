Antalya'da Emniyet Denetimlerinde 1 Haftada 1,639 Şahıs Yakalandı

Antalya'da emniyet birimleri tarafından son 1 hafta içerisinde yapılan denetimlerde 207 bin 4 şahıs sorgulanırken, 542'si aranan şahıs olmak üzere bin 639 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 210 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde son hafta içerisinde "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Yağma, Cinsel Suçlar ve Hırsızlık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, uygulamalar ve denetimlerde 207 bin 4 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 542'si aranan şahıs olmak üzere bin 639 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 210 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

41 bin 142 araç incelendi

Ayrıca polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 41 bin 142 otomobil ve motosiklet incelenirken, çalıntı/hacizli/yakalamalı olduğu tespit edilen 24 otomobil ve motosiklet yakalandı. 116 geçici konaklama yeri ile 76 kiralık araç firması kontrol edilirken eksikleri tespit edilen 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

155 şahsa idari para cezası

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçu kapsamında 5 olayda 17 şahsa idari işlem gerçekleştirilirken, "Kabahatler Kanunu" kapsamında; 155 şahsa ise idari para cezası uygulandı. Ayrıca polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 40 adet ateşli silah, 163 adet fişek/tüfek kartuşu, 7 adet kesici alet ile yüklü miktarda narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA