Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Emekli Edebiyat Öğretmeninin Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:

Antalya'da bir süredir balıkçılık yapan emekli edebiyat öğretmeni, teknesinin altında denizde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da bir süredir balıkçılık yapan emekli edebiyat öğretmeni, teknesinin altında denizde cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saat 07.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı rıhtım 1'de meydan geldi. Emekli edebiyat öğretmeni 67 yaşındaki Muzaffer Kaynak, bir süre önce aldığı tekne ile balık turlarına çıkıyordu. Dün bir grup ile sabah saatlerinde balığa çıkmak için sözleşen Kaynak, akşam teknesinde kaldı. Komşu teknedeki arkadaşları ile vakit geçiren Muzaffer Kaynak, kendi teknesine döndü. Sabah saatlerinde balık turuna çıkmak için teknenin yanına gelen balıkçı grubu, telefonla aramalarına rağmen Kaynak'a ulaşamadı. Gruptan bir kişi teknenin yanında suda bir kişinin hareketsiz şekilde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese Sahil Güvenlik, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. İlk olarak sudan çıkarılan Kaynak'ın tüm eşyalarının üzerinde olduğu ve herhangi bir kesici delisi alet yaralanmasının olmadığı belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Kaynak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir? Erkan Bulut kimdir? CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut kaç yaşında, nereli? Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl? IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak? Vakkas Açar kimdir? CHP Adıyaman Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title