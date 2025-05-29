Antalya'da Elektrikli Bisikletliye Çarpan Araç Kaçtı

Antalya'da Elektrikli Bisikletliye Çarpan Araç Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da işe giderken elektrikli bisikletiyle seyir halindeki kadına hızla gelen bir araç çarptı ve sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kadın yaralanırken, aracın geçmişte 10 ayrı kazaya karıştığı ve başka bir kişiye kayıtlı olduğu öğrenildi. Yaralı kadın, sürücüden şikayetçi oldu.

Antalya'da sabah işe gitmek üzere yola çıkan kadın, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde plakası ve tamponu düşen aracın sürücüsü kaçarken, aracın daha önce 10 ayrı kazaya karıştığı ve başkasının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. "Benim canım yandı, başkasının yanmasın" diyen genç kadın, kendisine çarpıp kaçan kişiden şikayetçi oldu.

Olay, 25 Mayıs Pazar sabahı saat 06.40 sıralarında Yeni Emek Mahallesi Karayusuf Caddesi ile 2179. Sokak kesişiminde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükran Ceylan (28), işe gitmek üzere evinden çıktı. Elektrikli bisikletiyle caddeye dönüş yaptığı sırada hızla gelen 07 MHZ 55 plakalı Opel Corsa model araç, Ceylan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın yaralanırken, görgü tanıklarının ifadesine göre araç ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ceylan'ın sol elinde kırık tespit edildi. Yaralı kadın hem maddi hem manevi zarar gördüğünü belirterek, sürücüden şikayetçi oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrı ve şişlik oluşan kadın, yürümekte zorlandığını da ifade etti.

Olay sonrası karakolda da ifade verdiğini belirten Şükran Ceylan, "Yolu kontrol ederek yavaşça ilerliyordum. Hızla gelen araç çarpıp gitti. Aracın üzerinden takla atmış bir şekilde geçtim, o anı hatırlıyorum, yerde yatmış bir şekilde bulundum. Plakayı o an aldım. Bana hakaret edip yardım etmeden kaçtı. Kaza sırasında aracın plakası ve tampon parçaları düştü. Daha sonra öğrendim ki araç başkasının üzerine kayıtlıymış, sanırım sürücünün ehliyeti de yokmuş. Aracın geçmişte 10 kazaya karıştığı tespit edilmiş. Gereken cezanın verilmesini istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının canının da yanmasını istemiyorum" diye konuştu.

Kazaya tanık olan mahalle sakinlerinden Uğur Cenkçi ise, "Abla yerde yatıyordu. Aracın ana yoldan gelip çarptığını söylediler. Ben de aracın ara sokağa girdiğini gördüm. Plaka ve tampon parçası olay yerindeydi. Teker davlumbazı ise ilerideydi" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu

Attığı imza pahalıya patladı! Elon Musk'tan Trump'a soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.