Antalya'da Elektrikli Bisikletliye Çarpan Araç Kaçtı

Antalya'da sabah işe gitmek üzere yola çıkan kadın, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinde plakası ve tamponu düşen aracın sürücüsü kaçarken, aracın daha önce 10 ayrı kazaya karıştığı ve başkasının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. "Benim canım yandı, başkasının yanmasın" diyen genç kadın, kendisine çarpıp kaçan kişiden şikayetçi oldu.

Olay, 25 Mayıs Pazar sabahı saat 06.40 sıralarında Yeni Emek Mahallesi Karayusuf Caddesi ile 2179. Sokak kesişiminde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Şükran Ceylan (28), işe gitmek üzere evinden çıktı. Elektrikli bisikletiyle caddeye dönüş yaptığı sırada hızla gelen 07 MHZ 55 plakalı Opel Corsa model araç, Ceylan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın yaralanırken, görgü tanıklarının ifadesine göre araç ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ceylan'ın sol elinde kırık tespit edildi. Yaralı kadın hem maddi hem manevi zarar gördüğünü belirterek, sürücüden şikayetçi oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrı ve şişlik oluşan kadın, yürümekte zorlandığını da ifade etti.

Olay sonrası karakolda da ifade verdiğini belirten Şükran Ceylan, "Yolu kontrol ederek yavaşça ilerliyordum. Hızla gelen araç çarpıp gitti. Aracın üzerinden takla atmış bir şekilde geçtim, o anı hatırlıyorum, yerde yatmış bir şekilde bulundum. Plakayı o an aldım. Bana hakaret edip yardım etmeden kaçtı. Kaza sırasında aracın plakası ve tampon parçaları düştü. Daha sonra öğrendim ki araç başkasının üzerine kayıtlıymış, sanırım sürücünün ehliyeti de yokmuş. Aracın geçmişte 10 kazaya karıştığı tespit edilmiş. Gereken cezanın verilmesini istiyorum. Benim canım yandı, başkalarının canının da yanmasını istemiyorum" diye konuştu.

Kazaya tanık olan mahalle sakinlerinden Uğur Cenkçi ise, "Abla yerde yatıyordu. Aracın ana yoldan gelip çarptığını söylediler. Ben de aracın ara sokağa girdiğini gördüm. Plaka ve tampon parçası olay yerindeydi. Teker davlumbazı ise ilerideydi" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA