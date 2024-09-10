Antalya'da elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrikli bisikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde aracını bırakıp firar eden ve polis ekiplerince yakalanan sürücünün ise 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Selinus Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet ile 07 UZ 010 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü M.Ö. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan G.T. yaralandı.

Otomobil sürücüsü firar etti

Otomobil sürücüsü ise otomobilini olay yerinde bırakıp firar etti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazadan sonra aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücünün T.Ö. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan T.Ö.'nün 0,65 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA