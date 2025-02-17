Antalya'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Otomobille Çarpıştı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir elektrikli bisiklet sürücüsü, otomobille çarpıştı. Kazada hafif yaralanan genç kız hastaneye gitmeyi reddetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde havuzlu kavşakta meydana geldi. Eski Hisar Mahallesi yönüne seyreden Medine Elman'ın kullandığı elektrikli bisiklet, Şükrü Sözen Köprüsü'nden Güllük Caddesi yönünde ilerleyen Zehra Gubaş yönetimindeki 07 ZG 636 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen elektrikli bisiklet sürücüsü dizinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız hastaneye gitmeyi reddetti. - ANTALYA