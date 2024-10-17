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Antalya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü Mehmet Ali Tülü, devrilerek yaralandı. Olay sonrası 12 bin 406 TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilerek sürüklenen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi 2009 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Tülü'nün kullandığı plakasız elektrikli bisiklet, 2014 Sokak ayrımına geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi.

Kazada yaralanan sürücü Tülü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri yaptıkları kontrolde, elektrikli bisikletin plakasının takılı olmamasından 10 bin 900 TL, muayenesinin olmamasından dolayı da bin 506 TL olmak üzere toplam 12 bin 406 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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