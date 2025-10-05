Haberler

Antalya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Haberler
Manavgat'ta seyir halindeki bir elektrikli bisiklet devrildi, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gizem D.D.Ş.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, 4589 Sokak istikametine sola dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar devrilen elektrikli bisiklette bulunanların yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Gizem D.D.Ş. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Navide D. yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elektrikli bisikletin dönüş anında virajı alamayarak devrilmesi ve ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı. - ANTALYA

Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!

Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

