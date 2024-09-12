Antalya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Antalya'da elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi'nden Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametine seyir halindeki Kemal D.'nin kullandığı tescilsiz elektrikli bisiklet, yaya geçidinden sola dönerken, aynı yönde ilerleyen Vahap E.'nin kullandığı 07 VHP 14 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Kemal D. ve yolcu Remziye P. Yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Vahap E. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - ANTALYA