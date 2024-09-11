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Antalya'da Ehliyetsiz ve Kasksız Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezalar

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ehliyetsiz, kasksız ve plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye toplam 12 bin 690 TL para cezası uygulandı. Sürücünün motosikleti de trafikten men edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ehliyetsiz, kasksız ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye toplam 12 bin 690 TL para cezası uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafikte aykırı olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Trafik ekipleri İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde yaptığı denetimlerde bir sürücünün ehliyetsiz ve kasksız olduğunu belirlerken, motosikletinin ise plakasız ve olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından sürücüye cezai işlem uygulayan ekipler, kasksız motosiklet kullanmaktan 436 TL, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 8 bin 190 TL ve plaka tescilsiz motosiklet kullanmaktan 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 12 bin 690 TL para cezası uygulandı. Şase numarası incelenen ve faturası bulunmayan motosiklet ise bağlanıp çekici yardımıyla otoparka çekilerek trafikten men edildi.

Öte yandan, polis ekipleri, trafik güvenliğini ve akışını düzene koymak için denetimlere devam edeceklerini belirterek sürücüleri kurallara uymaya davet etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Gazipaşa Güvenlik antalya 3-sayfa Güncel trafik Ceza

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