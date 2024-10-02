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Antalya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
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Antalya'da ehliyetsiz bir sürücünün çarptığı 59 yaşındaki yaya Şerife Günal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü, kaza sonrası otobüs durağında otururken bulundu.

Antalya'da küçük yaşta ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Sürücü ise kaza yerinden 100 metre ileride aracı park etmiş ve otobüs durağında otururken bulundu.

Kaza, dün akşam 19.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre küçük yaşta olduğu öğrenilen ve babasından izinsiz aracı aldığı belirtilen ehliyetsiz sürücü market alışverişini yaparak yolun karşısına geçmekte olan Şerife Günal'a (59) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edilirken Günal, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü otobüs durağında otururken bulundu

Öte yandan küçük yaşta ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen araç sürücüsünün ise olay yerinden 100 metre ilerde aracı park ettiği ve otobüs durağında otururken ekipler tarafından yakalandığı öğrenildi. Yaşlı kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık işlemlerinin ardından Şerife Günal'ın cenazesi oğlu ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak verilmek üzere Korkuteli'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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