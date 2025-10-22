Antalya'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında ehliyetsiz yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü ve araç sahibine toplam 38 bin 347 TL ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde sürdürdüğü denetimlerine Alparslan Türkeş Bulvarı'nda devam etti. Uygulama sırasında durdurulan 27 ARV 106 plakalı motosikletin sürücüsü Muhammed A.'nın yabancı uyruklu olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca sürücünün kask takmadığı da belirlendi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücüsüne kask takmamak ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan, motosiklet sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan toplam 38 bin 347 TL para cezası uygulandı. Polis ekipleri, motosikleti trafikten men ederek, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına götürdü. - ANTALYA