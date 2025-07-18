Antalya'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Tramvay Durağına Çarptı

Antalya'da tramvay durağına çarpan 14 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve yanındaki genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaybedildi.

Kaza, dün gece 03.46 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 07 MHG 79 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail Y. (14) Antalya Müzesi önünde bulunan tramvay durağına yaklaştığı sırada motosikletin hakimiyetini kaybetti. Tramvay durağının korkuluklarına çarpan motosiklette bulunan sürücü İsmail Y. ve yolcu konumunda ki Münire Y. (23) çarpmanın şiddetiyle farklı noktalara savruldu. 112 Acil çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Farklı noktalara savruldular

Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlenirken, yaralı İsmail Y. ile M. Y.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin durak bariyerlerine çarptığı, devamında ise motosikletten düşen sürücü ve yolcunun farklı noktalara savrulduğu görüldü. - ANTALYA