Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Eczaneye Hırsızlık: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik ilçesinde bir eczaneye giren hırsız, kasadaki paraları ve kontrole tabi ilaçları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde bir eczaneye giren hırsız, kasadaki paralarla kontrole tabi ilaçların bir kısmını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Serik ilçesi Kökez Mahallesi'ndeki bir eczanede yaşandı. Eczanenin arka odasında bulunan pencereden giren hırsız, satışı kontrole tabi ilaçların bulunduğu kasa ile kilitli çekmece içerisindeki bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Eczane sahibi sabah geldiğinde olayı fark ederek güvenlik kamerasından izleyip durumu polis ekiplerine haber verdi.

İş yeri sahibi Ayşe Baygut, "Akşam saat 18.00 sıralarında eczanemizi kapattıktan sonra kamera kayıtlarına göre gece 01.30 sıralarında eczanemize hırsız girmiş. Kontrole tabi ilaçlardan ve kasamızdaki bir miktar parayı da alıp çıkıp gitmiş. Kendisinden şikayetçi oldum. Polis şu anda gerekli araştırmaları yapıyor. Sabah iş yerine geldiğimizde kasaların açık olduğunu görünce güvenlik kamera kayıtlarını inceledik ve hırsız girdiğini gördük" dedi.

Olay sonrası polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde hırsızın ilaçları ve çekmecedeki paraları bir çantaya doldurduğu anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Yerel Haberler Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa antalya Eczane Yaşam Polis

Köfteci Yusuf, domuz eti skandalında bakanlığı suçladı

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü
İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı

İsrail şimdi de Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine saldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mavi dil hastalığı hastalığı nedir, insana bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nasıl geçer? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir? Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli ve şarkıları neler? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı kaç kaç bitti? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maç özeti! Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.