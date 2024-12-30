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Antalya'da Eczacı Damat Av Tüfeğiyle Saldırıya Uğradı

Antalya'da Eczacı Damat Av Tüfeğiyle Saldırıya Uğradı
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Antalya'nın Serik ilçesinde, boşanma aşamasındaki eczacı damadı Emre Çetin'in iş yerine babası tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi. Olay anı kameraya yansırken, Emre Çetin, durumu ucuz atlattıklarını ifade etti.

Antalya'da bir kişi, kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı damadının iş yerine av tüfeğiyle saldırdı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken damat, "Konuşmaya geldiğini düşünmüştüm, ucuz atlattık" dedi.

Olay, Serik ilçesi Eminceler Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızıyla boşanma aşamasındaki eczacı damadı Emre Çetin'e (32) ait iş yerine kamyonet ile gelen B.V., araçtan inip pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. O esnada eczanede bulunan Emre Çetin, depo kısmına kaçtı. Saçmalar iş yerine isabet ederken B.V. geldiği araçla bölgeden uzaklaştı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler B.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan Emre Çetin, "Biz resmi olarak 3 senedir evliyiz. Üç kez kendisi uzaklaştırma talebiyle ailesinin desteğini alarak terk etti. Anlaşmazlık oldu aramızda. Babası barışma olmayacağını söyleyip beni tehdit ediyordu. Sabah eczanede otururken kayınpederimin geldiğini gördüm. İlk başta konuşmaya geldiğini düşündüm. Elinde silah olduğunu görünce telefonla babamı aradım. O aşamada gitti mi diye dışarı doğru çıktım. Tam o sıra ateş açmaya başladı. İçeriye attım kendimi. Ucuz atlattık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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