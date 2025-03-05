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Antalya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 111 Göçmen ve 8 Organizatör Yakalandı

Antalya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 111 Göçmen ve 8 Organizatör Yakalandı
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Antalya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 111 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Operasyon kapsamında 2 araç, 1 bot ve bot motoru ele geçirildi.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 111 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da Y.E.'nin elebaşılığını yaptığı göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 111 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalada, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin kaçak göçmenleri Konya ve Eskişehir illerinden küçük gruplar halinde hususi otomobiller ile Kaş ilçesindeki koylara getirerek yurtdışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 2 araç, 1 bot ile bot motoru ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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