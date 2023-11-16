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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram eroin, 1 hassas terazi, 3 kurutma tepsisi, 2 öğütücü makinası ve 19 bin 600 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.