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Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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Antalya'da tefecilik suçuyla ilgili yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuyla ilgili mağduriyet yaşatan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda senet, çek ve silah ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuyla ilgili 10 müştekiye zorla senet imzalattırarak icra takibi başlatıp vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen 8 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yaptı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 108 senet, 11 çek, 1 tabanca, 1 otomatik tüfek, bir miktar sözleşme ve not defterleri ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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