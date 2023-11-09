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Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Antalya'da tefecilik suçuyla ilgili yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuyla ilgili mağduriyet yaşatan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda senet, çek ve silah ele geçirildi.