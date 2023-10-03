Antalya'da Duvarda Erkek Cesedi Bulundu
Antalya'da bir apartmanın bahçe duvarı yanında, üzerinden kimlik çıkmayan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
ANTALYA'da apartmanın bahçe duvarı yanında, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkek cesedi bulundu.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2865 sokak üzerinde bulunan apartmanın dış bahçe duvarı dibinde hareketsiz yatan birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkeğin öldüğü belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ekipler, ölen kişinin kimlik bilgilerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.