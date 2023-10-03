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Antalya'da Duvarda Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'da bir apartmanın bahçe duvarı yanında, üzerinden kimlik çıkmayan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.