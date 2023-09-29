Antalya'da dut ağacına çıkan genç polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir genç, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki dut ağacının tepesine çıkarak polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç, ağaçtan indirildikten sonra hava almak için çıktığını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki dut ağacının tepesine çıkan genç, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç ikna edilip ağaçtan indirilirken, söyledikleri ise yüzleri güldürdü. Hava almak için çıktığını belirten genç, kendisine bakanlara da, "Ağaca çıkan birini ilk defa gördünüz herhalde" dedi.

Eski Hisar Mahallesi Çevreyolu Köprüsü yakınlarında ırmak kenarında bulunan dut ağacına çıkan bir gencin intihar edebileceği ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Söz konusu yere gelen ekipler, dut ağacının tepesinde hareketsiz bir vaziyette duran gençle karşılaştı. İtfaiye ve Polis ekiplerini gören ağacın üzerindeki genç, onlara niye geldiklerini sorduktan sonra ekiplerin ısrarı sonucunda ağaçtan inmeye karar verdi. Bu sırada kendisine bakanlara, "Ağaca çıkan birini ilk defa gördünüz herhalde" diyen Bayram A. K. (30), Ağaçtan kendi imkanlarıyla belirli bir yere kadar indikten sonra itfaiyenin koyduğu merdivenle ağaçtan indi. Bayram A. K., ekiplerin neden çıktın sorusuna ise 'hava almak için' yanıtını verdi.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen gencin ağaçtan indirilmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, Bayram A. K. da dut ağacının altında duran bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. - ANTALYA