Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Düşen Paraları Toplayan İki Kişi Kayboldu

Antalya'da Düşen Paraları Toplayan İki Kişi Kayboldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yola düşen paraları toplayan iki kişi, paraların sahibine teslim edilmeden motosikletle kayıplara karıştı. Olayın detayları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Antalya'da bir vatandaşın yola düşürdüğü paraları toplayan 2 kişi kayıplara karıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç olay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat otogarında çalışan Ahmet Şen, çalıştığı işyerine ait 10 bin TL'yi bankamatikten çektikten sonra parayı cebine koyarak motosikletine bindi. Otogarda çalıştığı yazıhaneye doğru yola çıkan Şen, yazıhaneye geldiğinde paraların cebinde olmadığını fark etti. Tekrar motosiklete binen ve geldiği güzergahı 2 kez kontrol eden Ahmet Şen paraları bulamadı.

Polise teslim etti

Öte yandan, Sorgun Bulvarı üzerindeki Halk Ekmek çalışanı Fatih Cino isimli vatandaş, işyerine 200 metre uzaklıkta yola savrulmuş vaziyette 6 adet 200 TL bulduğunu ve sahibini aradığını sosyal medya aracılığıyla duyururken, polis merkezine giderek bulduğu parayı teslim etti. Sorgun Bulvarı'nda aracıyla seyir halindeyken yolda paraların uçuştuğunu gördüğünü belirten Fatih Cino "6 adet 200 TL'yi topladıktan sonra biraz geride yolda paraları toplayan 2 kişi olduğunu gördüm, paraların sahibi olduklarını düşünerek yanlarına geldim. Paraların sahibi olup olmadıklarını sorduğumda kendilerinin olmadığını söylediler" dedi.

Paraları toplayan 2 kişi kaçtı

Bunun üzerine paraların sahibine teslim edilmesini söylediğinde 2 kişinin motosikletlerine binerek kaçarcasına uzaklaştıklarını belirten Cino, "Ben de önce sosyal medyadan para bulduğumu sahibini aradığımı duyurduktan sonra paraları polise teslim ettim. Paraların iyi tanıdığım bir arkadaşa ait olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı. Pazar günü işyerine ait 10 bin lirayı bankamatikten çektiğini belirten Ahmet Şen ise "Motosikletime binerek Sorgun Bulvarından otogara geçtim, otogara vardığımda parayı kaybettiğimi anladım. 2 kez geçtiğim güzergahı bakmama rağmen bulamadım. Emniyete gidip durumu bildirdiğimde paranın bin 200 lirasının bulunduğunu, kalan bölümünü bulan kişilerin kayıplara karıştığını öğrendim" dedi. Paraları toplayan 2 kişinin o anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia

 Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi

Savaşta bir ilk! Cephede resmen karşı karşıya geldiler
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? A Milli Takım Türkiye- Galler maçı saat kaçta, nerede? Azra Akın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Azra Akın kaç yaşında, nereli? Azra Akın biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.