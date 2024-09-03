Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Dur Tabelasını İhlal Eden Motosiklet, Otomobile Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dur tabelasını dikkate almayarak kavşak sistemine süratli giren bir motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin hızla otomobile çarptığı ve sürücünün fırladığı görüldü.

Antalya'da 'Dur' tabelasını dikkate almayarak kavşak sistemine süratli giren motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobile hızla çarpan motosiklet ve motosiklet sürücüsünün ayrı yerlere fırladığı gözlendi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Murat Can U.'nun kullandığı 07 AYK 493 plakalı motosiklet, Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Zülal B.'nin kullandığı KA EZ 6138 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen motosikletin dur tabelasını dikkate almayarak yoluna devam eden otomobile çarptığı, çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve motosiklet sürücüsünün ayrı yerlere fırladığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Trafik Kazaları Motosiklet Manavgat antalya 3-sayfa Güncel Kaza

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Dilruba hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi

Dilruba hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? 3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title