Antalya'da Dur Tabelasını İhlal Eden Motosiklet, Otomobile Çarptı

Antalya'da 'Dur' tabelasını dikkate almayarak kavşak sistemine süratli giren motosiklet, otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobile hızla çarpan motosiklet ve motosiklet sürücüsünün ayrı yerlere fırladığı gözlendi.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Murat Can U.'nun kullandığı 07 AYK 493 plakalı motosiklet, Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Zülal B.'nin kullandığı KA EZ 6138 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen motosikletin dur tabelasını dikkate almayarak yoluna devam eden otomobile çarptığı, çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve motosiklet sürücüsünün ayrı yerlere fırladığı görüldü. - ANTALYA