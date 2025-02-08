Antalya'da Dur Tabelasına Uymayan Sürücü Kaza Yaptı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta 'dur' tabelasına uymayan otomobil sürücüsü kaza yaptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Toroslar Caddesi ile 309 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, 309 sokak üzerinden gelmekte olan Burcu Y. idaresindeki 31 ALK 001 plakalı Mitsubishi marka cip, Toroslar Caddesi kesişimine geldiğinde 'dur' tabelasına uymadı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki Mehmet Ulaş S.'nin kullandığı 07 AFT 373 plakalı Peugeot marka otomobille çarpışan Burcu Y. aracın kontrolünü kaybederek kavşakta bulunan trafik levhasına çarparak refüje çıktı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaza anında karşı yönden gelen bir ticari taksinin de Burcu Y.'nin kullandığı araçla kafa kafaya çarpışmayı kıl payı atlattığı görüldü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olayın şoku ile sinir krizi geçirdiği öğrenilen bir kişi ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre aksarken, polis ekiplerinin işlemlerinin ardından araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ANTALYA