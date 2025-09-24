Antalya'da 'Dur' Levhasına Rağmen Motorlu Bisiklet Otomobile Çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşaktaki 'Dur' levhasına rağmen yoluna devam eden motorlu bisiklet otomobile çarptı. Motorlu bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1064. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel Caddesi istikametine seyreden Mehmet U.M.'nin kullandığı 07 ATR 533 plakalı motorlu bisiklet, 'Dur' levhasına rağmen uyarıyı dikkate almayarak yola çıktı. Bu sırada Aşık Veysel Caddesi'nden Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki otomobille çarpışan motorlu bisikletin sürücüsü düşerek yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA