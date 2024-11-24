Antalya'da Düğün Konvoyuna Drift Cezası: 161 Bin TL!

Antalya'da kuralları hiçe sayarak yolu trafiğe kapatan ve drif atan düğün konvoyundaki 5 araca toplam 161 bin 165 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün bir düğün konvoyunda gelin arabası başta olmak üzere bazı araçlar ana yolu trafiğe kapatarak drift attı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 5 aracın drift attıklarını tespit etti. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116. maddesince 5 araca toplam 161 bin 165 TL para cezası uygulandı. Görüntülerde lüks araçlarla atılan drift sırasında bir araçta gelin ve damadın da olduğu görüldü. Damadın araca drift attırırken gelinin elindeki buketi sallaması dikkat çekti. - ANTALYA