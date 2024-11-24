Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Düğün Konvoyuna Drift Cezası: 161 Bin TL!

Antalya'da Düğün Konvoyuna Drift Cezası: 161 Bin TL!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde düğün konvoyu, trafiği tehlikeye atarak drift attığı için 5 araca toplam 161 bin 165 TL ceza kesildi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Antalya'da kuralları hiçe sayarak yolu trafiğe kapatan ve drif atan düğün konvoyundaki 5 araca toplam 161 bin 165 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün bir düğün konvoyunda gelin arabası başta olmak üzere bazı araçlar ana yolu trafiğe kapatarak drift attı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 5 aracın drift attıklarını tespit etti. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116. maddesince 5 araca toplam 161 bin 165 TL para cezası uygulandı. Görüntülerde lüks araçlarla atılan drift sırasında bir araçta gelin ve damadın da olduğu görüldü. Damadın araca drift attırırken gelinin elindeki buketi sallaması dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 22 ilimizde eğitime kar engeli

22 ilimizde eğitime kar engeli
Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

İçi yolcu dolu uçak, inişten sonra alev aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.