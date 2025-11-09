Haberler

Antalya'da Düğün Hazırlığı Yaparken Bıçaklandı

Antalya'da Düğün Hazırlığı Yaparken Bıçaklandı
Güncelleme:
Antalya'da düğün hazırlığı yapan güvenlik görevlisi Tahsin Göker, otelin önünde alkol alan şahıslarla girdiği tartışmada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da düğün hazırlığı yaparken görev yaptığı otelin önünde alkol alarak gürültü yapan şahıslarla çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin tartıştığı ve bıçaklı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerasına yansıdı. Cenazenin teslim alınması sırasında gencin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken annesinin "Nikah kapısı morg kapısı oldu" sözleri yürek sızlattı

Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde bulunan bir otelde güvenlik görevlisi olan Tahsin Göker (26) ve Talat K.B. gürültü yaparak otel önünde alkol alan Eyüp T. (20) ve Halil S. (18) isimli 2 şahsı uyarmış, uyarılara aldırış etmeyerek alkol almayı sürdüren şahıslar arasında çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Tahsin Göker göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Olay anı güvenlik kamerasında

22 Kasım'da nikah tarihi alındığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Tahsin Göker'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kavga sırasında Göker'in dengesini kaybederek yere düştüğü ve Eyüp T.'nin bıçakla göğüs bölgesinden bıçakladığı, olayın sıcaklığı ile Göker'in yaralandığını fark etmediği ardından bir anda yere yığıldığı, olayın şüphelileri Eyüp T. ve Halil S.'nin ise koşarak uzaklaştığı görüldü.

"Nikah kapısı morg kapısı oldu"

Düğün hazırlığı yaparken çıkan kavgada hayatını kaybeden Göken'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Göker'in babası ve yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görülürken, annesi ve halasının gözyaşları içinde "Nasıl kıydılar o çocuğa, kurtaramadılar yavrumu, kör bıçak onumu buldu. Birazcık mutluluğu çok mu gördün onlara, nikah kapısı morg kapısı oldu" sözleri yürek burktu. İşlemlerinin ardından teslim alınan Tahsin Göker'in cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Tefenni ilçesine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
