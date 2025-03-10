Antalya'da Düğün Hazırlığı Yapan Hemşire Cinayeti

Antalya'da düğün hazırlıkları yapan çift arasında çıkan tartışmada Acil Tıp Teknisyeni Halit Can Sakman tarafından sırt ve göğüs kısmından çok sayıda aldığı satır darbeleri ile öldürülen hemşire Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi anne-babası ve yakınları tarafından teslim alındı. Talihsiz kadının annesi ayakta durmakta zorlandı.

Antalya'da dün akşam 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6549 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin giriş katında meydana gelen olayda özel bir hastanede hemşirelik yapan Sevcan Demir Sakman (26) ve Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman (26) arasında tartışma çıktı. Uzun süredir birlikte olan ve kısa süre önce resmi nikah kıyarak düğün hazırlıklarına başladıkları öğrenilen genç çift arasında bir süredir maddi sorunlar nedeniyle yaşanan tartışmalar dün de devam etti. Daireden gelen kavga sesleri üzerine apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile verilen adrese polis ekipleri Sevcan Demir Sakman'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Cenazesi teslim alındı

112 Acil Sağlık ekipleri sırtında, karnında ve vücudunun birçok yerinde satırla kesi darbeleri bulunan genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre ise eşinin bıçaklı saldırısından dolayı yaralı olduğu belirtilen Halit Can Sakman ise polis ekiplerine teslim olurken, tedavi edilmek üzere ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ve Savcılık incelemesinin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken genç hemşirenin cenazesi buradaki işlemlerinin ardından ayrı oldukları öğrenilen anne-babası ve yakınları tarafından teslim alındı.

Anne ve babası ayakta durmakta zorlandı

2 gün önce kızının yanında olduğu ve kızının tüm ısrarına rağmen Silifkeye döndüğü öğrenilen Sevcan Demir Sakman'ın annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Sinir krizi geçiren anneyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Talihsiz kadının cenazesinin teslimi sırasında annesi ayakta durmakta zorlandı. Cenaze aracının yanında duvar dibine çöken annenin yardımına akrabaları koştu. Kızının tabutunu cenaze aracına yükleyen baba üzüntüye daha fazla dayanamayarak bir anda yere yığıldı. Yakınları tarafından kaldırılan baba akrabalarının yardımı ile araca bindirildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine götürüldü. - ANTALYA